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    Черчесов объяснил, почему мало российских футболистов уезжает играть за границу

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением, почему российские футболисты редко уезжают играть в европейские клубы.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Вспомните, на каких "огородах" мы играли в 90-х в чемпионате России.

    Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном — небо и земля.

    Да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.

    Только одного желания мало, самое главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Все определяет уровень игрока.

    На наших глазах было несколько кризисов, но потихонечку все вставало на свои места. Я бы сейчас не опережал события, тем более я не финансист.

    Сначала должна закончиться эпидемия, тогда клубы и федерации реально смогут подсчитать убытки. И более очевидным станет масштаб бедствия», — сказал Черчесов «МК». 0

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