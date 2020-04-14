Черчесов объяснил, почему мало российских футболистов уезжает играть за границу

Главный тренер сборной Россииподелился мнением, почему российские футболисты редко уезжают играть в европейские клубы.

«Вспомните, на каких "огородах" мы играли в 90-х в чемпионате России.

Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном — небо и земля.

Да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.

Только одного желания мало, самое главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Все определяет уровень игрока.

На наших глазах было несколько кризисов, но потихонечку все вставало на свои места. Я бы сейчас не опережал события, тем более я не финансист.

Сначала должна закончиться эпидемия, тогда клубы и федерации реально смогут подсчитать убытки. И более очевидным станет масштаб бедствия», — сказал Черчесов «МК». 0