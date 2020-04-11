Калачев: Играть в Белоруссии сложнее, чем в РПЛ

Бывший полузащитниксравнил уровни РПЛ и чемпионата Белоруссии.

«В такой лиге не затерялся бы и в 39? Вообще подобных мыслей не возникает. Во-первых, карьеру лучше заканчивать на высокой ноте. Во-вторых, играть в Белоруссии, пожалуй, даже сложнее, чем в РПЛ», — сказал Калачев «Спорт-Экспрессу».

Он также объяснил, почему:

«Серьезно! Чем ниже уровень чемпионата, тем больше борьбы, беготни. Сама игра плотнее. На одном опыте выехать не получится. Сейчас такая тенденция, что все тренеры обращают внимание на объем скоростной работы. Стоя, без движения в футбол уже не поиграешь. Разве что во дворе».

Калачев подчеркнул, что уровень двух турниров несопоставим:

«Конечно, уровень несопоставим с РПЛ, да и пустые трибуны драйва не добавляют». 0