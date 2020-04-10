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    Карпин выступил против обнуления сезона

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против обнуления нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Сыграна большая часть чемпионата — 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме.

    Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы. Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять. Сейчас мы на четвертом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос.

    Может, получится так, что форс-мажор этого сезона потянет за собой следующий. УЕФА и ФИФА захотят провести игры, футболисты будут задействованы в сборных. Нагрузка получится тройная, что повлечет за собой огромное количество травм. Командам придется играть дублями. Это будет неинтересно никому: ни клубам, ни болельщикам», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова». 0

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