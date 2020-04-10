Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку
globallookpress.com
Среди членов управления клуба, которые добровольно решили покинуть свои должности, называются Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элаяс, Мария Тейксидор, Хосеп Понт и Хорди Клазамилья.
Причиной отставки являются недовольство вышеперечисленных функционеров действиями клуба в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях.
«Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления бизнесом в клубе перед важными вызовами в будущем и особенно после пандемии. Мы хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу неудачного инцидента с аккаунтами в социальных сетях», — говорится в совместном заявлении об отставке. 0