Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку

Шесть членов руководствавышли из состава совета директоров клуба, сообщает AS.

Среди членов управления клуба, которые добровольно решили покинуть свои должности, называются Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элаяс, Мария Тейксидор, Хосеп Понт и Хорди Клазамилья.

Причиной отставки являются недовольство вышеперечисленных функционеров действиями клуба в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях.

«Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления бизнесом в клубе перед важными вызовами в будущем и особенно после пандемии. Мы хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу неудачного инцидента с аккаунтами в социальных сетях», — говорится в совместном заявлении об отставке. 0