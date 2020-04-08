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    Моуринью провел секретную тренировку в парке

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Англии Тоттенхэм
    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью нарушил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Португалец решил провести тренировку на улице, а участие в ней приняли три игрока «шпор» Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес и Райан Сессеньон. Все трое живут рядом с тренером.

    Как известно, в данный момент тренировочные базы всех клубов Премьер-лиги, включая «Тоттенхэм», закрыты. Игрокам приказано соблюдать режим самоизоляции и поддерживать форму в домашних условиях.

    «Всем нашим игрокам было сделано напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию во время занятий на свежем воздухе. Мы будем и дальше об этом говорить», — сообщил официальный представитель «Тоттенхэма». 0

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