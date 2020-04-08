Моуринью провел секретную тренировку в парке

Главный тренернарушил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Португалец решил провести тренировку на улице, а участие в ней приняли три игрока «шпор» Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес и Райан Сессеньон. Все трое живут рядом с тренером.

Как известно, в данный момент тренировочные базы всех клубов Премьер-лиги, включая «Тоттенхэм», закрыты. Игрокам приказано соблюдать режим самоизоляции и поддерживать форму в домашних условиях.

«Всем нашим игрокам было сделано напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию во время занятий на свежем воздухе. Мы будем и дальше об этом говорить», — сообщил официальный представитель «Тоттенхэма». 0