Руководство «Ливерпуля» урезало себе зарплату на 25%

Руководителидобровольно согласились на понижение заработной платы, сообщает The Athletic.

По информации источника, зарплата на 25% была сокращена у Питер Мура (генеральный директор), Энди Хьюза (операционный директор) и Билли Хоган (управляющий директор).

Отмечается, что они не стали объявлять о своем решении публично, чтобы не оказывать давление на футболистов, которые участвуют в переговорах о сокращении заработных плат всем футболистам АПЛ.

Ранее «Ливерпуль» подвергся критике из-за того, что вступил в программу государственной помощи компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. 0