АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона

не намерена досрочно завершать нынешний сезон, несмотря на информацию об обратном.

АПЛ пока не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Как сообщает The Independent, слухи о планах лиги отказаться от проведения оставшихся матчей этого розыгрыша в связи с пандемией коронавируса являются некорректными.

Напомним, о намерении АПЛ досрочно завершить сезон заявил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино. По его словам, лига готовилась выступить с соответствующим заявлением в связи с тем, что «ситуация в Англии становится очень, очень серьезной».

Ранее от проведения оставшихся матчей нынешнего сезона отказалась Федерация футбола Бельгии. После этого в УЕФА пригрозили лигам недопуском их клубов до еврокубков в случае принятия подобных решений. 0