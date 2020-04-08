Бундеслига готова возобновить сезон при определенных условиях

Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги настроены на то, чтобы доиграть сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, информации Bild.

Как передает источник, чемпионат Германии может возобновиться мае и быть завершен к 30 июня. Однако, Бундеслига выдвинула и более оптимистичный вариант, при котором матчи начнут проводить уже в апреле.

Все 36 клубов Первой и Второй Бундеслиг получили детальные условия потенциального возобновления сезона.

Прежде всего, матчи будут проводиться без зрителей на трибунах. Количество лиц, которые получат доступ на стадионы в день матча, будет четко регламентирована — не более 239. В этот перечень входят: 4 арбитра, 40 игроков, 16 членов тренерских штабов, 3 антидопинговых офицера, 6 медиков, 5 фотографов, 10 сотрудников службы безопасности и 36 телевизионщиков. Также, снаружи стадиона будут дежурить 50 охранников. 0