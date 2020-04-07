УЕФА может изменить правила ФФП из-за пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность внесения изменений в правила финансового fair play (ФФП), поскольку клубы столкнулись с резкой потерей доходов из-за пандемии коронавируса.

«Была создана рабочая группа для изучения того, каким образом может потребоваться адаптировать процесс лицензирования клубов, чтобы учесть проблемы, с которыми они столкнулись в результате кризиса.

Ситуация быстро развивается, и рабочая группа постоянно следит за ситуацией с целью прийти к какому-либо предложению в ближайшие недели.

Нынешние исключительные обстоятельства требуют определенных вмешательств для облегчения работы ассоциаций-членов и клубов», — сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в УЕФА.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что оценивая соблюдение клубами правил финансового fair play при возникновении чрезвычайных обстоятельств, каждый случай форс-мажора будет рассматриваться отдельно.

На прошлой неделе исполнительный комитет УЕФА согласился предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов, включая предоставление финансовых документов, поскольку нет четких временных рамок для начала следующего сезона. 0