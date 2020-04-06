Титов: Экономика везде упала, игрокам с пониманием нужно подходить к этому

Экс-капитан и тренер «Спартака»поддержал позицию игроков красно-белых, которые согласились с временным понижением окладов на 40 процентов.

«Весь мир сейчас подстраивается под ситуацию. Однозначно согласился бы с подобной мерой.

Учитывая, сколько делает для "Спартака" Федун, могу футболистам только поаплодировать. Так же как и врачам, которые борются с коронавирусом.

Страдают все — может быть, только аптеки считают прибыль. Экономика везде упала. Так что игрокам тоже с пониманием нужно подходить к этому вопросу», — сказал Титов «Спорт-Экспрессу».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 289 380 человек, умерших — 70 590, выздоровевших — 270 372.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. 0