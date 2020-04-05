«Милан» надеется привлечь Рангника деньгами на трансферы

Владельцыпо-прежнему рассматривают кандидатуру бывшего наставника «РБ Лейпциг»на пост главного тренера миланского клуба, сообщает Football Italia.

По данным источника, американская компания Elliott Management, которая является нынешним владельцем «Милана», готова выделить Рангнику € 75 млн на обновление состава в летнее трансферное окно.

Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и других командах.

В этом сезоне «Милан» в 26 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, которую возглавляет «Ювентус». Чемпионат Италии остановлен из-за пандемии коронавируса. 0