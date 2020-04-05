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    «Милан» надеется привлечь Рангника деньгами на трансферы

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    Владельцы «Милана» по-прежнему рассматривают кандидатуру бывшего наставника «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника на пост главного тренера миланского клуба, сообщает Football Italia.

    Ральф Рангник
    Ральф Рангник

    По данным источника, американская компания Elliott Management, которая является нынешним владельцем «Милана», готова выделить Рангнику € 75 млн на обновление состава в летнее трансферное окно.

    Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и других командах.

    В этом сезоне «Милан» в 26 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, которую возглавляет «Ювентус». Чемпионат Италии остановлен из-за пандемии коронавируса. 0

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