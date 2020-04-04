Штоффельсхаус: Семин не заслужил к себе подобного отношения

Бывший спортивный директор «Локомотива»высказал мнение, что клуб недостаточно уважительно отнесся к главному тренеру

«На мой взгляд, Юрий Семин не заслужил к себе подобного отношения. Да, я смотрел матчи Лиги чемпионов, и считаю, что состав "Локомотива" способен выходить из группы. Но есть внутреннее первенство, где команда два года подряд выходила в главный еврокубковый турнир, а теперь идет на втором месте, дающем право прямой квалификации в Лигу чемпионов.

И это без усиления состава. Какие могут быть вопросы? Или кто-то думает, что так легко найти тренера, уровень которого позволит бороться за первую-вторую строчку? Поверьте, это не так просто. Таких специалистов не так уж много на рынке, обычно они востребованы и не будут ждать у моря погоды.

Как вы себе представляете этот диалог? "Подожди до конца сезона, там пройдет совет директоров, посмотрят, как нынешний тренер справляется, обсудят несколько кандидатур, в том числе твою, а потом примут решение"? Ни один серьезный тренер не пойдет на такие условия, не будет ждать до последнего, чтобы потом поучаствовать в конкурсе, — цитирует Штоффельсхауса "Спорт-Экспресс". 0