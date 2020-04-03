Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ»

Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»

Вспоминаем об ответной игре полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999 между «Ювентусом» и «Манчестером Юнайтед»