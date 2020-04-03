Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ»

Минское «Динамо»
«Динамо»
На 21-й минуте счет открыл нападающий хозяев Владислав Климович, а на 43-й отличился хорватский защитник Карло Бручич.
«Динамо» набрало первые три очка в чемпионате-2020. У «Торпедо-БелАЗ» осталось 6 очков.
11 апреля минское «Динамо» должно сыграть на выезде с «Городеей», а «Торпедо-БелАЗ» — принять «Энергетик-БГУ».
Чемпионат Белоруссии. 3-й тур
«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (2:0)
Голы: Климович, 21 (1:0). Бручич, 43 (2:0)«Динамо»: Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич, Олехнович, Данилу (Шикавка, 90), Павловски, Климович (Бородин, 90+2), Бахар (Ложкин, 87)«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Афанасьев (Леонович, 76), Хачатурян, Юсов, Павлюковец (Премудров, 57), Антилевский, Горбачик (Николаевич, 46)Предупреждения: Яшин, 66. Премудров, 83