Из-за коронавируса УЕФА решил приостановить финансовый фейр-плей

решил приостановить в сезоне 2020–2021 годов действие правил финансового фейр-плей. Об этом сообщается на сайте союза.

Такое решение «стало результатом растущей неопределенности на фоне актуальных экстраординарных событий». Послабления в отношении финансового фэйр-плей коснутся клубов, которые будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в 2020–2021 годах.

Проведение матчей еврокубков были приостановлено 13 марта из-за пандемии коронавируса. Лига чемпионов и Лига Европы были прерваны на стадии 1/8 финала.

1 апреля на видеоконференции УЕФА было принято решение о переносе возобновления матчей еврокубков до последующего уведомления. 0