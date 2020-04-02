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    Из-за коронавируса УЕФА решил приостановить финансовый фейр-плей

    Футбол Коронавирус в спорте УЕФА
    УЕФА решил приостановить в сезоне 2020–2021 годов действие правил финансового фейр-плей. Об этом сообщается на сайте союза.

    Из-за коронавируса УЕФА решил отменить финансовый фейр-плей
    Из-за коронавируса УЕФА решил отменить финансовый фейр-плей

    Такое решение «стало результатом растущей неопределенности на фоне актуальных экстраординарных событий». Послабления в отношении финансового фэйр-плей коснутся клубов, которые будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в 2020–2021 годах.

    Проведение матчей еврокубков были приостановлено 13 марта из-за пандемии коронавируса. Лига чемпионов и Лига Европы были прерваны на стадии 1/8 финала.

    1 апреля на видеоконференции УЕФА было принято решение о переносе возобновления матчей еврокубков до последующего уведомления. 0

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