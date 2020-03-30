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    Президент Итальянской ассоциации футболистов: Есть опасения, что сезон здесь и закончится

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    Глава Итальянской ассоциации футболистов (AIC) Дамиано Томмази заявил, что чемпионат Италии может не возобновиться.

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    Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что предложит продлить блокировку спортивных соревнований всех уровней на весь апрель.

    «После слов министра Спадафора, есть опасения, что сезон здесь закончится. Поэтому необходимо решить проблему завершения сезона со спортивной и контрактной точек зрения.

    Что касается сокращения заработной платы, мы ищем, если возможно, общее решение. "Ювентус" продвинулся вперед в этом вопросе, но то, что они сделали, не стало для нас неожиданностью.

    Если между клубами и игроками нет споров, мы не обязаны вмешиваться. Если они нашли соглашение, это нормально», — цитирует Томмази «Советский Спорт».

    Напомним, что из-за пандемии коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии были приостановлены.

    Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отмечал, что чемпионат может быть возобновлен в мае. 0

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