У восьми игроков «Вест Хэма» появились симптомы коронавируса

У 8 футболистов командыпроявились первые симптомы болезни, сообщает The Sun.

Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди отметила, что клубом приняты меры по борьбе с коронавирусом.

Все спортсмены находятся на самоизоляции. Результаты их анализов пока неизвестны.

«Вест Хэм» 7 марта играл против «Арсенала». Позже выяснилось, что тренер «канониров» Микель Артета заразился коронавирусом.

Все сотрудники «Вест Хэма», контактировавшие с испанским специалистом, самоизолировались, как и тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. 0