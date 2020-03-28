СМИ: Нойер не хочет переходить в «Челси»

Немецкий голкиперне планирует переходить из, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб ради подписания опытного вратаря готов расстаться с Кепой Аррисабалагой. По информации издания, Нойер передумал покидать «Баварию».

Ранее сообщалось, что Мануэль не может договориться с «Баварией» об условиях нового контракта. Футболист хочет подписать с мюнхенским клубом долгосрочное соглашение. «Баварию» в свою очередь не устраивают такие условия. Стороны не могут договориться и о заработной плате вратаря.

Действующий контракт Нойера, выступающего за «Баварию» с 2011 года, рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне голкипер принял участие в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отыграв на ноль в 15 из них. На его счету 38 пропущенных мячей. 0