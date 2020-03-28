Глушаков планирует поиграть в центре обороны

Полузащитник «Ахмата», недавно забивший 55-й гол в карьере, высказался о будущем.

«Ну конечно ставлю перед собой планку в 100 голов. Забить и закончить. Сколько еще планирую играть? А я старый, что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Игнашевич играл на чемпионате мира?

Мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны.

Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс». 0