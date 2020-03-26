Совет директоров «Локомотива» обсудил приобретение Кокорина

Александр Кокорин
globallookpress.com
По информации издания, 26 марта совет директоров «железнодорожников» обсудил приобретение 29-летнего футболиста.
Отмечается, что «Локомотив» не намерен вступать в какие-либо договоренности без предварительного согласования и точно не пойдет на конфликт с кем-либо, в том числе и с «Зенитом». Поэтому ситуация точно не будет развиваться стремительно, она потребует урегулирования вопроса на всех уровнях.
При этом «Зенит», судя по всему, вряд ли будет заинтересован в продлении отношений с Кокориным после череды скандальных событий последних месяцев.
В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу. 0