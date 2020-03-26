Совет директоров «Локомотива» обсудил приобретение Кокорина

Московский «Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Зенита», выступающего на правах аренды за «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 26 марта совет директоров «железнодорожников» обсудил приобретение 29-летнего футболиста.

Отмечается, что «Локомотив» не намерен вступать в какие-либо договоренности без предварительного согласования и точно не пойдет на конфликт с кем-либо, в том числе и с «Зенитом». Поэтому ситуация точно не будет развиваться стремительно, она потребует урегулирования вопроса на всех уровнях.

При этом «Зенит», судя по всему, вряд ли будет заинтересован в продлении отношений с Кокориным после череды скандальных событий последних месяцев.

В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу. 0