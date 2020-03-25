Нойер выступил за сокращение зарплат из-за коронавируса

Голкипер «Баварии»рассказал о своем отношении к сокращению зарплат во время пандемии коронавируса.

«Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии. Мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо.

В "Баварии" работают порядка тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им», — цитирует немца Marca.

Группа игроков во главе с Нойером достиг соглашения с президентом совета директоров Карлом-Хайнцем Румменигге, спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и менеджером Оливером Каном, о том, чтобы игроки и тренеры сократили зарплату на 20 процентов.

Эта мера позволила бы «Баварии» избежать сокращения рабочего времени других сотрудников и сокращения их заработной платы.

Нойер и игроки «Баварии» уже объявили о пожертвовании в размере 2,5 млн евро на социальные нужды в разгар кризиса, решение, которое, по его словам, «было совсем не сложно принять».

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля. 0