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    Нойер выступил за сокращение зарплат из-за коронавируса

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем отношении к сокращению зарплат во время пандемии коронавируса.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    «Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии. Мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо.

    В "Баварии" работают порядка тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им», — цитирует немца Marca.

    Группа игроков во главе с Нойером достиг соглашения с президентом совета директоров Карлом-Хайнцем Румменигге, спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и менеджером Оливером Каном, о том, чтобы игроки и тренеры сократили зарплату на 20 процентов.

    Эта мера позволила бы «Баварии» избежать сокращения рабочего времени других сотрудников и сокращения их заработной платы.

    Нойер и игроки «Баварии» уже объявили о пожертвовании в размере 2,5 млн евро на социальные нужды в разгар кризиса, решение, которое, по его словам, «было совсем не сложно принять».

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