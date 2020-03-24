Лукаку получает лицензию тренера

Нападающий «Интера»во время паузы в итальянском чемпионате получает тренерскую лицензию, сообщает The Telegraph

По информации издания, Лукаку вместе с партнером по национальной сборной Акселем Витселем планировали учиться на тренера в марте еще до ситуации с коронавирусом.

Их примеру последовал и бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, который решил начать обучение уже во время эпидемии коронавируса на онлайн-курсе УЕФА.

Ведущие европейские чемпионаты остановлены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Чиновники из УЕФА приняли решение перенести чемпионат Европы на следующий год. 0