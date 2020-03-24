«Локомотив» ушел на карантин из-за коронавируса

Футболисты московскогоуходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса, включая Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Позднее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что турнир вряд ли возобновится ранее 24 апреля.

«Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок мы сообщим дополнительно.

ФК "Локомотив" призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя», — говорится в сообщении клуба.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались. 0