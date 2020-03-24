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    «Локомотив» ушел на карантин из-за коронавируса

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    Футболисты московского «Локомотива» уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса, включая Российскую премьер-лигу (РПЛ).

    Позднее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что турнир вряд ли возобновится ранее 24 апреля.

    «Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок мы сообщим дополнительно.

    ФК "Локомотив" призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя», — говорится в сообщении клуба.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

    По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались. 0

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