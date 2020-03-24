Кокорин — лучший игрок РПЛ в марте

Нападающийпризнан лучшим футболистом РПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что Кокорин стал лучшим в марте благодаря голосам болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ проголосовали за вратаря «Уфы» Александра Беленова.

29-летний форвард в этом месяце забил три гола в четырех матчах за сочинцев и помог им одержать три победы.

Напомним, что за «Сочи» Кокорин выступает на правах аренды.

🤴 Александр Кокорин — лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!

👍🏻 Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020

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