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    Кокорин — лучший игрок РПЛ в марте

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    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом РПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Отмечается, что Кокорин стал лучшим в марте благодаря голосам болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ проголосовали за вратаря «Уфы» Александра Беленова.

    29-летний форвард в этом месяце забил три гола в четырех матчах за сочинцев и помог им одержать три победы.

    Напомним, что за «Сочи» Кокорин выступает на правах аренды.

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