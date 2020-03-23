Д.Комбаров: Пригодился бы «Спартаку»

Защитник, ранее выступавший за, выразил мнение, что мог бы пригодиться нынешней команде «красно-белых».

Дмитрий Комбаров ФК «Спартак» 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

«Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-Лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены. Считаю, что пригодился бы "Спартаку".

Сели за стол переговоров, поняли друг друга и пошли навстречу. Разошлись в дружеских отношениях, сказали "до свидания", но не "прощай". Команда хорошо меня проводила, а клуб выложил душевный пост в социальных сетях. Символическая сборная? Наш чемпионский состав, в котором я очень хотел видеть брата», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Комбаров играл в составе «Спартака» с 2010 по 2019 год, после чего перешел в «Крылья Советов». Вместе с московским клубом Комбаров выиграл чемпионат России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 0