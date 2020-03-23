КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Закрытый стадион «Боруссии» в ДортмундеСпорт vs коронавирус. Хроника 23 марта
  • 18:36
    • Нурмагомедов не знает, где пройдет бой с Фергюсоном
  • 18:17
    • Далалоян: Отменять или бойкотировать Олимпиаду-2020 не стоит
  • 17:35
    • ОКР сделал заявление относительно возможного переноса Олимпиады-2020
  • 17:13
    • Бэйл может заменить Кейна в «Тоттенхэме»
  • 12:45
    • «Интер» отказал «Барселоне» в трансфере Лаутаро
    Все новости спорта

    Д.Комбаров: Пригодился бы «Спартаку»

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», выразил мнение, что мог бы пригодиться нынешней команде «красно-белых».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-Лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены. Считаю, что пригодился бы "Спартаку".

    Сели за стол переговоров, поняли друг друга и пошли навстречу. Разошлись в дружеских отношениях, сказали "до свидания", но не "прощай". Команда хорошо меня проводила, а клуб выложил душевный пост в социальных сетях. Символическая сборная? Наш чемпионский состав, в котором я очень хотел видеть брата», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

    Комбаров играл в составе «Спартака» с 2010 по 2019 год, после чего перешел в «Крылья Советов». Вместе с московским клубом Комбаров выиграл чемпионат России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер
  • 14/03/2020 в 20:18
    •
  • Прогноз
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»
  • 2.10
  • Завтра в 12:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Мельбурн Сити» третью победу над «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»: гости забьют?
  • «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Магве» дома даст бой «Янгону»?
  • «Магве» — «Янгон». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Садио Мане Футбол АПЛ должна быть доиграна. Место футбольных разборок — поле, а не судКак бы ни было тяжело, но футбольный сезон 2019/20 нужно доиграть Вчера в 21:490
  • 15:48
    • Артета: Я чувствую, что выздоровел
  • 19:21
    • «Интер» хочет выкупить Мозеса у «Челси»
  • 18:59
    • Д.Комбаров: Пригодился бы «Спартаку»
    Пауло Дибала Футбол Пандемия коронавируса. Кого из известных футболистов коснулся COVID-19?Известные игроки, которые переболели и не только Вчера в 16:230
  • Экспресс дня

  • «Неман» — «Шахтер»: кто выйдет в финал?
  • 3.02
    •
  • 17:54
    • СМИ: МОК специально затягивает с переносом Олимпиады-2020
  • 15:39
    • Крал пятый в номинации «Лучший игрок года» в Чехии
  • 15:30
    • «Тоттенхэм» может продать Роуза «Ньюкаслу». Игрок находится там в аренде
    Пока в Дрездене футбол только такой Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 22 мартаКоронавирус официально расправился с чемпионатом мира по хоккею. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:300
  • 15:08
    • В чемпионате Испании карантин продлен на неопределенный срок
  • 14:46
    • Из-за коронавируса умер бывший вратарь и тренер «Эспаньола»
  • 14:11
    • Marca составила сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.10
  • Прогноз на матч Шан Юнайтед — Саузерн Мьянма
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Магве — Янгон
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  3.02
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие