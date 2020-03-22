«Ливерпуль» ищет замену Ловрену

«Ливерпуль» планирует найти замену защитнику, чей контракт истекает ближайшим летом, сообщает AS.

По информации издания, главный тренер «красных» Юрген Клопп заинтересован в приглашении игрока «Атлетико» Хосе Химиенеса.

Немецкого специалиста привлекает тот факт, что Хименес хорошо играет головой и умеет контролировать мяч.

Если договориться с «матрасниками» не удастся, то «Ливерпуль» переключит внимание на Дайо Упамекано из «Лейпцига» и Алессандро Бастони из «Интера».

Контракт Хименеса с «Атлетико» рассчитан до 2023 года и предусматривает отступные в 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне уругваец провел 11 матчей в Ла Лиге. 0