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    «Ливерпуль» ищет замену Ловрену

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    «Ливерпуль» планирует найти замену защитнику Деяну Ловрену, чей контракт истекает ближайшим летом, сообщает AS.

    Хосе Химиенес
    Хосе Химиенес

    По информации издания, главный тренер «красных» Юрген Клопп заинтересован в приглашении игрока «Атлетико» Хосе Химиенеса.

    Немецкого специалиста привлекает тот факт, что Хименес хорошо играет головой и умеет контролировать мяч.

    Если договориться с «матрасниками» не удастся, то «Ливерпуль» переключит внимание на Дайо Упамекано из «Лейпцига» и Алессандро Бастони из «Интера».

    Контракт Хименеса с «Атлетико» рассчитан до 2023 года и предусматривает отступные в 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне уругваец провел 11 матчей в Ла Лиге. 0

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