Малком: Первые 5 месяцев в России были худшими в жизни

Нападающий «Зенита»признался, что первые месяцы в России были худшими в жизни.

Бразилец в самом начале сезона получил травму и до 2020 года на поле не выходил.

«Не могу судить о чемпионате России, так как получил редкую травму. Эти пять месяцев были худшими в моей жизни.

У меня никогда не было длительных травм, но мои товарищи по команде и сотрудники клуба знают мои качества. Я могу помочь клубу, помочь "Зениту".

Мне нужно научиться лучше говорить по-русски и достаточно быстро, чтобы лучше общаться со всеми. Сейчас у меня появляется игровое время, чего и хотелось, когда я решил поехать в Россию.

Тренер очень доволен мной. Он думал, что я не смогу играть 90 минут. Был матч (четвертьфинал Кубка России), где мы играли 120 минут и я чувствовал себя хорошо.

Моя зимняя подготовка прошла очень хорошо: поездка в Бразилию с физиотерапевтом "Зенита", а затем сборы в Дубае. Получил великолепный опыт, и я надеюсь, что он продолжится и станет еще лучше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Foot Mercato. 0