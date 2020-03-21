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    Малком: Первые 5 месяцев в России были худшими в жизни

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    Нападающий «Зенита» Малком признался, что первые месяцы в России были худшими в жизни.

    Малком
    Малком

    Бразилец в самом начале сезона получил травму и до 2020 года на поле не выходил.

    «Не могу судить о чемпионате России, так как получил редкую травму. Эти пять месяцев были худшими в моей жизни.

    У меня никогда не было длительных травм, но мои товарищи по команде и сотрудники клуба знают мои качества. Я могу помочь клубу, помочь "Зениту".

    Мне нужно научиться лучше говорить по-русски и достаточно быстро, чтобы лучше общаться со всеми. Сейчас у меня появляется игровое время, чего и хотелось, когда я решил поехать в Россию.

    Тренер очень доволен мной. Он думал, что я не смогу играть 90 минут. Был матч (четвертьфинал Кубка России), где мы играли 120 минут и я чувствовал себя хорошо.

    Моя зимняя подготовка прошла очень хорошо: поездка в Бразилию с физиотерапевтом "Зенита", а затем сборы в Дубае. Получил великолепный опыт, и я надеюсь, что он продолжится и станет еще лучше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Foot Mercato. 0

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