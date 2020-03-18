Баринов: Перенос Евро — это правильно, сейчас главное — здоровье

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал решение УЕФА провести чемпионат Европы в 2021 году.

Во вторник, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Евро-2020 на лето 2021 года, чтобы дать возможность клубам завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

«Перенос Евро — это правильно. Сейчас главное — это здоровье всех, а проведение массовых мероприятий и полные стадионы болельщиков — это большой риск.

Как футболисту мне жаль, что такой большой футбольный праздник откладывается. Но, повторюсь, главное — здоровье. Будем надеяться, что скоро все закончится», — сказал игрок пресс-службе «Локомотива». 0