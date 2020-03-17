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    Орлов: Тульский «Арсенал» заинтересован в подписании Жиркова

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    Комментатор Геннадий Орлов рассказал об интересе тульского «Арсенала» к защитнику «Зенита» Юрию Жиркову.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков

    «Разговаривал с людьми, близкими к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли он дальше продолжать игру.

    Слышал, что в его приглашении очень заинтересована Тула. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен "Зениту", то буду играть.

    Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Cрок нынешнего контракта Жиркова с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года.

    В этом сезоне 36-летний защитник провел 17 матчей в чемпионате России и набрал 4 (2+2) очка. 0

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