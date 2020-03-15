Манчини о переносе Евро-2020: Есть вещи куда более важные, чем футбол

Роберто Манчини
globallookpress.com
«Игроки должны оставаться дома. Они профессионалы и знают, что делать. Если чемпионат возобновится, у них будет 10-14 дней для тренировок.
Нужно дождаться вторника, чтобы узнать, примет ли УЕФА решение о переносе Евро-2020. Проблемы, с которыми столкнулась Италия в последние 15 дней, теперь проявятся и в других стран.
Я не знаю, чем все закончится. Но нет сомнений в том, что есть вещи куда более важные, чем Евро-2020. Если турнир отложат, то мы сможем победить и через год.
Здоровье людей важнее всего, а потом мы сможем вернуться на стадионы и наслаждаться.
Очень больно видеть, как люди умирают в последние дни», — сказал Манчини в эфире Rai Sport. 0