Манчини о переносе Евро-2020: Есть вещи куда более важные, чем футбол

Главный тренер сборной Италиивысказался о возможном переносе Евро-2020 из-за коронавируса.

«Игроки должны оставаться дома. Они профессионалы и знают, что делать. Если чемпионат возобновится, у них будет 10-14 дней для тренировок.

Нужно дождаться вторника, чтобы узнать, примет ли УЕФА решение о переносе Евро-2020. Проблемы, с которыми столкнулась Италия в последние 15 дней, теперь проявятся и в других стран.

Я не знаю, чем все закончится. Но нет сомнений в том, что есть вещи куда более важные, чем Евро-2020. Если турнир отложат, то мы сможем победить и через год.

Здоровье людей важнее всего, а потом мы сможем вернуться на стадионы и наслаждаться.

Очень больно видеть, как люди умирают в последние дни», — сказал Манчини в эфире Rai Sport. 0