РПЛ. «Динамо» победило в Грозном, «Спартак» в гостях у «Оренбурга»

С 13 по 16 марта в российской Премьер-лиге пройдут матчи 22-го тура.

«Ахмат» — «Динамо» 2:3

Московское «Динамо» одержало победу над «Ахматом» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед на 10-й минуте, когда Одисе Роши с передачи Раванелли поразил чужие ворота.

«Бело-голубые» отыгрались на 29-й минуте. Максимилиан Филипп в чужой штрафной сделал классный пас в свободную зону на Константина Рауша, который с десяти метров отправил мяч в цель.

На 50-й минуте Филипп принес «Динамо» минимальный перевес благодаря пенальти, который был назначен за игру рукой со стороны Ризвана Уциева.

За четыре минуты до конца основного времени «бело-голубые» упрочили свое преимущество. Дмитрий Скопинцев в метрах 25 от ворот принял мяч, прицелился и с левой пробил в дальний угол ворот.

Через три минуты Денис Глушаков сократил отставание грозненцев до минимума, но уйти от поражения они не смогли.

РПЛ. 22-й тур «Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:1) Голы: Роши, 10 (1:0). Рауш, 26 (1:1). Филипп, 50 — с пенальти (1:2). Скопинцев, 86 (1:3). Глушаков, 89 (2:3)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Гиголаев (Мбенг, 90), Харин, Глушаков, Раванелли (Бериша, 78), Ильин, Роши, Визеу (Понсе, 59)«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Шиманьски (Игбун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Филипп (Панченко, 76), Рауш (Плиев, 67), КомличенкоПредупреждения: Харин, 31. Паршивлюк, 42. Раванелли, 45+2. Анхель, 48. Уциев, 50. Бериша, 78. Роши, 90. Комличенко, 90

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает шестое место (30 очков), а «Ахмат» — 16-е (20 очков).

«Оренбург» — «Спартак»

14 марта, 14:00 мск

«Зенит» — «Урал»

14 марта, 16:30 мск

«Арсенал» — «Рубин»

14 марта, 19:00 мск

«Сочи» — «Краснодар»

15 марта, 14:00 мск

ЦСКА — «Уфа»

15 марта, 16:30 мск

«Ростов» — «Локомотив»

15 марта, 19:00 мск

«Тамбов» — «Крылья Советов»

16 марта, 19:30 мск