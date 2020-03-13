РПЛ. «Динамо» победило в Грозном, «Спартак» в гостях у «Оренбурга»

«Ахмат» — «Динамо» 2:3
Московское «Динамо» одержало победу над «Ахматом» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Хозяева вышли вперед на 10-й минуте, когда Одисе Роши с передачи Раванелли поразил чужие ворота.
«Бело-голубые» отыгрались на 29-й минуте. Максимилиан Филипп в чужой штрафной сделал классный пас в свободную зону на Константина Рауша, который с десяти метров отправил мяч в цель.
На 50-й минуте Филипп принес «Динамо» минимальный перевес благодаря пенальти, который был назначен за игру рукой со стороны Ризвана Уциева.
За четыре минуты до конца основного времени «бело-голубые» упрочили свое преимущество. Дмитрий Скопинцев в метрах 25 от ворот принял мяч, прицелился и с левой пробил в дальний угол ворот.
Через три минуты Денис Глушаков сократил отставание грозненцев до минимума, но уйти от поражения они не смогли.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает шестое место (30 очков), а «Ахмат» — 16-е (20 очков).
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