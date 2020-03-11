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    Чемпионат Испании может быть остановлен из-за коронавируса

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    В Испании всерьез задумались о том, чтобы остановить футбольный сезон в Примере и Сегунде из-за коронавируса, сообщает Marca.

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас
    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас

    Как стало известно изданию, представители Королевской испанской федерации футбола, Ла Лиги и профсоюза футболистов проведут встречу, по итогам которой должен решиться вопрос о том, будет ли продолжаться сезон.

    Изначально ожидалось, что встреча пройдет вечером 11 марта, но вскоре появилась информация, что она состоится 12 марта.

    Накануне было принято решение о проведении следующих двух туров в Примере и Сегунде без зрителей.

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