Чемпионат Испании может быть остановлен из-за коронавируса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас
globallookpress.com
Как стало известно изданию, представители Королевской испанской федерации футбола, Ла Лиги и профсоюза футболистов проведут встречу, по итогам которой должен решиться вопрос о том, будет ли продолжаться сезон.
Изначально ожидалось, что встреча пройдет вечером 11 марта, но вскоре появилась информация, что она состоится 12 марта.
Накануне было принято решение о проведении следующих двух туров в Примере и Сегунде без зрителей.
Ранее был приостановлен чемпионат Италии. 0