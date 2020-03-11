Кокорин назвал историю с судом заказной

Нападающий «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил, что дело против него иносило заказной характер.

«Я просто видел, как большие люди решают какие-то свои вопросы. У нас было 18 следователей. Из них, поверь, была пара порядочных людей. И они сами говорили прямым текстом: "Ну блин, есть указание, нужно его выполнить".

Глупо отрицать, что это была заказная и несправедливая история, потому что все факты налицо. Как это все происходит, следствие, прокуратура, о чем говорят люди. Там никто не хочет разбираться.

Все было именно так: из-за того, что мы уже пробыли в СИЗО долгое время, мы должны получить реальный срок», — сказал Кокорин на канале «КраСава». 0