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    Кокорин назвал историю с судом заказной

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил, что дело против него и Павла Мамаева носило заказной характер.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Я просто видел, как большие люди решают какие-то свои вопросы. У нас было 18 следователей. Из них, поверь, была пара порядочных людей. И они сами говорили прямым текстом: "Ну блин, есть указание, нужно его выполнить".

    Глупо отрицать, что это была заказная и несправедливая история, потому что все факты налицо. Как это все происходит, следствие, прокуратура, о чем говорят люди. Там никто не хочет разбираться.

    Все было именно так: из-за того, что мы уже пробыли в СИЗО долгое время, мы должны получить реальный срок», — сказал Кокорин на канале «КраСава». 0

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