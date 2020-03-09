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    Зидан: С «Бетисом» «Реал» провел худший матч в сезоне

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре Примеры.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Мы допустили много ошибок. Команда не была на своем уровне во всех компонентах. Это наш худший матч в сезоне. Требовалось больше энергии, владения мячом, агрессивности. Нам не стоит впадать в панику, но и счастливы не можем быть.

    Нет никаких объяснений такому результату. Не виню игроков, я с ними до конца. Будем бороться за победу в чемпионате. Можно сказать, что пока проводим хороший сезон. Но в этой игре не заслуживали победы», — цитирует Зидана AS.

    «Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в турнирной таблице, не сумев обойти «Барселону» (58). 0

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