Зидан: С «Бетисом» «Реал» провел худший матч в сезоне

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в 27-м туре Примеры.

«Мы допустили много ошибок. Команда не была на своем уровне во всех компонентах. Это наш худший матч в сезоне. Требовалось больше энергии, владения мячом, агрессивности. Нам не стоит впадать в панику, но и счастливы не можем быть.

Нет никаких объяснений такому результату. Не виню игроков, я с ними до конца. Будем бороться за победу в чемпионате. Можно сказать, что пока проводим хороший сезон. Но в этой игре не заслуживали победы», — цитирует Зидана AS.

«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в турнирной таблице, не сумев обойти «Барселону» (58). 0