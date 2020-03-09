Карпин назвал катастрофой игру против ЦСКА

Главный тренер «Ростова»поделился эмоциями после победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Катастрофа была во всем. В чем? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол еще и пенальти зарабатывают. О чем тут говорить?

По состоянию Чистякова ничего пока сказать не могу. Мамаев нормально дебютировал, мастерство у него есть, сомнений не было. Лишний раз он это показал, к тому же забил, нормально. Такая победа дает больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я все скажу футболистам.

Поле меня шокировало две недели назад, ничего не было. Это был реальный шок, сегодня — катастрофа, а неделю назад, представляете что было? Сегодня можно сказать, что все было идеально, если сравнивать с тем, что мы увидели неделю назад. Мы не выясняем, кто виноват, но, думаю, все понятно — кто управлял, заводил поле в зиму. Ответ? "Спорт-Ин". Они занимались, у них спросите.

Зайнутдинов борется за место в составе, все будет зависеть от него. Ионов к "Локомотиву" не восстановится — 99%», — приводит слова Карпина «Чемпионат». 0