«Вальядолид» — «Атлетик»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отиз Бильбао — 1:4.

Счет на 4-й минуте открыл полузащитник «Атлетика» Унаи Лопес. На 24-й минуте Рауль Гарсия удвоил преимущество гостей.

На 77-й минуте Сандро Рамирес отыграл один мяч для хозяев.

В конце игры форвард «Атлетика» Иньяки Вильямс и Кордоба установили окончательный результат, поразив ворота соперника на 87-й и 90-й минутах соответственно.

С 37 очками «Атлетик» занимает 9-е место в таблице Примеры. «Вальядолид» с 29 очками находится на 15-й позиции.