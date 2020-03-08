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    «Атлетик» забил четыре мяча в ворота «Вальядолида»

    «Вальядолид» — «Атлетик»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао — 1:4.

    «Атлетик»
    «Атлетик»

    Счет на 4-й минуте открыл полузащитник «Атлетика» Унаи Лопес. На 24-й минуте Рауль Гарсия удвоил преимущество гостей.

    На 77-й минуте Сандро Рамирес отыграл один мяч для хозяев.

    В конце игры форвард «Атлетика» Иньяки Вильямс и Кордоба установили окончательный результат, поразив ворота соперника на 87-й и 90-й минутах соответственно.

    С 37 очками «Атлетик» занимает 9-е место в таблице Примеры. «Вальядолид» с 29 очками находится на 15-й позиции.

    Примера. 27-й тур
    «Вальядолид» — «Атлетик» — 1:4 (0:2)
    Голы: Лопес, 4 (0:1). Э.Рауль Гарсия, 24 (0:2). Рамирес, 76 (1:2). Иньяки Уильямс, 87 (1:3). Кордоба, 90+3 (1:4)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Порро, Салису, Фернандес, Мичел (Эрвиас, 46), Алькарас (Вилья, 61), Оскар Плано (Бен Арфа, 77), Рамирес, Энес Унал«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Альварес, Э.Рауль Гарсия, Лопес (Весга, 53), Дани Гарсия, Сансет (Икер Муниаин, 76), Иньяки Уильямс (Адурис, 89), КордобаПредупреждения: Лопес, 49. Э.Рауль Гарсия, 80. Бен Арфа, 90
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