Примера. «Атлетико» примет «Севилью», «Барса» сыграет с «Реал Сосьедадом»

С 6 по 8 марта проходят матчи 27 тура испанской Примеры.

«Алавес» — «Валенсия» 0:1

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

В составе «Алавеса» забил Эдгар Мендес, у гостей отличился Даниэль Парехо.

Полузащитник клуба из Валенсии Денис Черышев попал в стартовый состав и был заменен в концовке матча.

«Валенсия» находится на 7-м месте в таблице Примеры, «Алавес» занимает 12-ю строчку.

Примера. 27-й тур «Алавес» — «Валенсия» — 1:1 (0:1) Голы: Парехо, 34 (0:1). Мендес, 73 (1:1)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса (Гарсия, 82), Камараса (Понс, 76), Хоселу, Лукас, Мендес, Риоха (Сайнс, 65)«Валенсия»: Силлессен, Васс, Флоренци (Коклен, 65), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Гонсалу Гедеш, 72), Черышев (Родриго, 82)Предупреждения: Кондогбья, 35. Лукас, 36. Ксимо Наварро, 39. Эли, 42. Хосе Гайя, 61. Хоселу, 62. Мендес, 84. Диакаби, 90

«Эйбар» — «Мальорка»

7 марта, 15:00 мск

«Атлетико» М — «Севилья»

7 марта, 18:00 мск

«Барселона» — «Реал Сосьедад»

7 марта, 20:30 мск

«Хетафе» — «Сельта»

7 марта, 23:00 мск

«Осасуна» — «Эспаньол»

8 марта, 14:00 мск

«Вальядолид» — «Атлетик» Б

8 марта, 16:00 мск

«Леванте» — «Гранада»

8 марта, 18:00 мск

«Вильярреал» — «Леганес»

8 марта, 20:30 мск

«Бетис» — «Реал Мадрид»

8 марта, 23:00 мск