УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда со следующего сезона

В сезоне 2020/21 в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы линии офсайдов сделают шире.

Об этом заявил глава УЕФА Александер Чеферин, который считает, что нововведение позволит увеличить количество голов.

«Один сантиметр — это не офсайд. Суть правила не в этом. Нам необходимы более толстые линии. Сейчас они рисуются субъективно. Один сантиметр может испортить сезон для клуба.

Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать.

Есть очень много вопросов, которые мы обсуждаем с судьями», — приводит слова Чеферина SkySports. 0