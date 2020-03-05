«Айнтрахт» — «Вердер»: счет 2:0, обзор голов

Джибриль Соу и Дэви Классен
globallookpress.com
Андре Силва на 49 минуте первого тайма точно пробил с пенальти и вывел хозяев вперед.
Второй мяч «орлы» забили на 60 минуте. Даити Камада расстрелял вратаря в упор после точного навеса Филипа Костича.
На 91 минуте сам же Костич получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.
Кубок Германии. 1/4
«Айнтрахт» — «Вердер» — 2:0
Голы: 1:0 — 45, пенальти Андре Силва, 2:0 — 60 Камада«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Туре, Хинтереггер, Чендлер (да Кошта, 77), Камада (Кор, 82), Костич, Ильзанкер, Соу, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 90)«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Аугустинссон (Вольтемаде, 90), Битенкур (Осако, 66), Классен, Рашица, Эггештайн, Фогт (Сарджент, 82), ЗелькеПредупреждения: Абраам (34), Битенкур (45), Хинтереггер (80), Зельке (80)Удаление: Костич (90)