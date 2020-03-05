«Айнтрахт» — «Вердер»: счет 2:0, обзор голов

В матче четвертьфинала Кубка Германиина своем поле обыгралсо счетом 2:0.

Андре Силва на 49 минуте первого тайма точно пробил с пенальти и вывел хозяев вперед.

Второй мяч «орлы» забили на 60 минуте. Даити Камада расстрелял вратаря в упор после точного навеса Филипа Костича.

На 91 минуте сам же Костич получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.