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    «Айнтрахт» прошел в полуфинал Кубка Германии

    «Айнтрахт» — «Вердер»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Вердер
    В матче четвертьфинала Кубка Германии «Айнтрахт» на своем поле обыграл «Вердер» со счетом 2:0.

    Джибриль Соу и Дэви Классен
    Джибриль Соу и Дэви Классен

    Андре Силва на 49 минуте первого тайма точно пробил с пенальти и вывел хозяев вперед.

    Второй мяч «орлы» забили на 60 минуте. Даити Камада расстрелял вратаря в упор после точного навеса Филипа Костича.

    На 91 минуте сам же Костич получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

    Кубок Германии. 1/4
    «Айнтрахт» — «Вердер» — 2:0
    Голы: 1:0 — 45, пенальти Андре Силва, 2:0 — 60 Камада«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Туре, Хинтереггер, Чендлер (да Кошта, 77), Камада (Кор, 82), Костич, Ильзанкер, Соу, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 90)«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Аугустинссон (Вольтемаде, 90), Битенкур (Осако, 66), Классен, Рашица, Эггештайн, Фогт (Сарджент, 82), ЗелькеПредупреждения: Абраам (34), Битенкур (45), Хинтереггер (80), Зельке (80)Удаление: Костич (90)
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