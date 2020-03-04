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    Дзенга назначен главным тренером «Кальяри»

    Футбол Футбол Италии Кальяри
    «Кальяри» на своем официальном сайте объявил о назначении Вальтера Дзенги на пост главного тренера команды.

    Вальтер Дзенга
    Вальтер Дзенга

    Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.

    На этой должности 59-летний специалист сменил ранее уволенного Роландо Марана.

    Последним клубом Дзенги была «Венеция», из которой он был уволен год назад. Ранее бывший вратарь сборной Италии среди прочих тренировал «Стяуа», «Црвену Звезду», «Катанью», «Палермо», «Сампдорию», «Вулверхэмптон» и «Кротоне».

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    • Кальяри занимает 11-е место в чемпионате Италии, но не побеждает уже на протяжении 12 матчей. В первом матче под руководством Дзенги «Кальяри» сыграет против СПАЛа 7 марта. 0

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