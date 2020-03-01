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    Моуринью: Моя команда вообще не заслуживала поражения

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения в 28 туре АПЛ от «Вулверхэмптона» со счетом 2:3.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Это был отличный матч. Моя команда вообще не заслуживала поражения. Сложно найти причину, по которой мы проиграли, кроме пары индивидуальных ошибок. Команда была хороша, они контролировали ситуацию.

    В начале матча мы были великолепны. Я бы сказал, что "Вулвз" действительно испытывали проблемы. Они отдали все силы и, конечно, знали, чего мы не можем. И затем они просто играли узко, что сейчас, очевидно, является самым сложным для нас.

    Это действительно, по-настоящему разочаровывает. Очевидно, что мне грустно, но мне гораздо более грустно за игроков. Хорошие как индивидуальные, так и командные усилия. Мы дважды забили, создали еще больше моментов, подходили к опасным зонам. Но, исходя из приложенных усилий, я думаю, что команда вообще не заслуживала поражения.

    Счет 2:2, и вы доминируете в матче, а они могут забить только в контратаке, нужно быть беспощадным в таких ситуациях. Футбол — это про очки. Тот, кто забивает, выигрывает, но я думаю, что поражение моей команды — это очень несправедливо», — цитирует португальца Sky Sports. 0

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