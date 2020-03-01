Моуринью: Моя команда вообще не заслуживала поражения

Главный тренердал комментарий после поражения в 28 туре АПЛ отсо счетом 2:3.

«Это был отличный матч. Моя команда вообще не заслуживала поражения. Сложно найти причину, по которой мы проиграли, кроме пары индивидуальных ошибок. Команда была хороша, они контролировали ситуацию.

В начале матча мы были великолепны. Я бы сказал, что "Вулвз" действительно испытывали проблемы. Они отдали все силы и, конечно, знали, чего мы не можем. И затем они просто играли узко, что сейчас, очевидно, является самым сложным для нас.

Это действительно, по-настоящему разочаровывает. Очевидно, что мне грустно, но мне гораздо более грустно за игроков. Хорошие как индивидуальные, так и командные усилия. Мы дважды забили, создали еще больше моментов, подходили к опасным зонам. Но, исходя из приложенных усилий, я думаю, что команда вообще не заслуживала поражения.

Счет 2:2, и вы доминируете в матче, а они могут забить только в контратаке, нужно быть беспощадным в таких ситуациях. Футбол — это про очки. Тот, кто забивает, выигрывает, но я думаю, что поражение моей команды — это очень несправедливо», — цитирует португальца Sky Sports. 0