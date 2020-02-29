«Борнмут» — «Челси»: счет матча 2:2, обзор голов

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(2:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли гости — Маркос Алонсо отличился на 33-й минуте, однако за три минуты во втором тайме хозяева поля забили дважды — сначала Хефферсон Лерма на 54-й минуте сравнял счет, а Джошуа Кинг на 57-й вывел «Борнмут» вперед.

На 85-й минуте еще один гол Алонсо спас лондонцев от поражения.

«Борнмут» опустился на 17-ю строчку таблицы АПЛ. Команда Фрэнка Лэмпарда осталась четвертой, подобравшись к «Лестеру» на расстояние пяти очков.