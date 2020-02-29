«Борнмут» — «Челси»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче открыли гости — Маркос Алонсо отличился на 33-й минуте, однако за три минуты во втором тайме хозяева поля забили дважды — сначала Хефферсон Лерма на 54-й минуте сравнял счет, а Джошуа Кинг на 57-й вывел «Борнмут» вперед.
На 85-й минуте еще один гол Алонсо спас лондонцев от поражения.
«Борнмут» опустился на 17-ю строчку таблицы АПЛ. Команда Фрэнка Лэмпарда осталась четвертой, подобравшись к «Лестеру» на расстояние пяти очков.
АПЛ. 28-й тур
«Борнмут» — «Челси» — 2:2 (0:1)
Голы: Алонсо, 33 (0:1). Лерма, 54 (1:1). Кинг, 57 (2:1). Алонсо, 85 (2:2)«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Стэйси, Лерма, Л.Кук (Гослинг, 81), Биллинг, Кинг (Станислас, 68), Фрэйзер, К.Уилсон«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Томори (Баркли, 64), Джеймс, Ковачич, Жоржинью (Виллиан, 64), Маунт, Педро, Жиру (Батшуайи, 72)Предупреждения: Жоржинью, 17. Смит, 59. Кристенсен, 71. К.Уилсон, 88