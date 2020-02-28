«Бенфика» — «Шахтер»: счет 3:3, обзор голов

В Лиссабонесыграл вничью си прошел во второй раунд плей-офф Лиги Европы (3:3).

Пицци счет открыл на 9 минуте. Рубен Диаш через 3 минуты допустил автогол и сравнял счет, но затем вывел хозяев вперед, забив на 36 минуте с передачи Пицци.

В начале второго тайма Рафаэль Силва увеличил отрыв. Через две минуты «горняки» забили с углового. Это сделал Тарас Степаненко. через 8 минут после этого Алан Патрик оказался в центре штрафной на добивании.

Общий счет противостояния 4:5 в пользу гостей.