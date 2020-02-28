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    «Шахтер» сыграл вничью и вышел в 1/8 Лиги Европы

    «Бенфика» — «Шахтер»: счет 3:3, обзор голов

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    В Лиссабоне «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» и прошел во второй раунд плей-офф Лиги Европы (3:3).

    Андрей Пятов
    Андрей Пятов

    Пицци счет открыл на 9 минуте. Рубен Диаш через 3 минуты допустил автогол и сравнял счет, но затем вывел хозяев вперед, забив на 36 минуте с передачи Пицци.

    В начале второго тайма Рафаэль Силва увеличил отрыв. Через две минуты «горняки» забили с углового. Это сделал Тарас Степаненко. через 8 минут после этого Алан Патрик оказался в центре штрафной на добивании.

    Общий счет противостояния 4:5 в пользу гостей.

    Лига Европы. 1/16
    «Бенфика» — «Шахтер» — 3:3
    Голы: 1:0 — 9 Пицци, 1:1 — 12, автогол Рубен Диаш, 2:1 — 36 Рубен Диаш, 3:1 — 47 Рафа Силва, 3:2 — 49 Степаненко, 3:3 — 71 Алан Патрик«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Шикинью (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Силва, Вайгль, Пицци (Жота, 79), Диего Соуза (Винисиус, 79)«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрик (Хочолава, 90), Маркос Антонио, МораесПредупреждения: Исмаили (43), Рафа Силва (50), Тайсон (83), Коноплянка (87)
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