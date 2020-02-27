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    «Ман Сити» одержал волевую победу над «Реалом»

    «Реал» — «Манчестер Сити»: счет 1:2, обзор голов

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    В рамках выездного матча в Мадриде «Манчестер Сити» выиграл у «Реала» со счетом 1:2.

    Иско и Кевин де Брюйне
    Иско и Кевин де Брюйне

    До перерыва команды на двоих имели около пяти моментов. При этом самый убойный был у «Реала». Счет открыли только на 60 минуте. Винисиус накрутил защитников на левом фланге и отдал в центр штрафной на одинокого Иско. Тот пробил низом в левый угол.

    На 78 минуте Де Брюйне навесил слева. Мяч попал на голову Жезусу. Бразилец поймал вратаря на противоходе. Спустя 5 минут, вышедший на замену, Рахим Стерлинг заработал пенальти, который удачно реализовал Де Брюйне.

    За 4 минуты до конца основного времени Серхио Рамос получил красную карточку.

    Ответная игра состоится 17 марта в 23:00 по мск.

    Лига чемпионов. 1/8
    «Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2
    Голы: 1:0 — 60 Иско, 1:1 — 78 Габриэл Жезус, 1:2 — 83, пенальти де Брюйне«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско, Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл ЖезусПредупреждения: Менди (29), Вальверде (48), Модрич (54)Удаление:
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