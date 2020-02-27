«Реал» — «Манчестер Сити»: счет 1:2, обзор голов

В рамках выездного матча в Мадридевыиграл усо счетом 1:2.

До перерыва команды на двоих имели около пяти моментов. При этом самый убойный был у «Реала». Счет открыли только на 60 минуте. Винисиус накрутил защитников на левом фланге и отдал в центр штрафной на одинокого Иско. Тот пробил низом в левый угол.

На 78 минуте Де Брюйне навесил слева. Мяч попал на голову Жезусу. Бразилец поймал вратаря на противоходе. Спустя 5 минут, вышедший на замену, Рахим Стерлинг заработал пенальти, который удачно реализовал Де Брюйне.

За 4 минуты до конца основного времени Серхио Рамос получил красную карточку.

Ответная игра состоится 17 марта в 23:00 по мск.