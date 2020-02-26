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    «Валенсия» предложила Пеллегрини пост главного тренера

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    «Валенсия» заинтересована в приглашении Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера команды, сообщает La Cuarta.

    Мануэль Пеллегрини
    Мануэль Пеллегрини

    По информации издания, представители испанского клуба вышли на связь с чилийским специалистом и сделали ему предложение.

    Пеллегрини окончательного ответа пока не дал. Его смущает владелец «летучих мышей» Питер Лим.

    «Валенсия» в начале сезона уволила с поста главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля. В данный момент наставником команды является Альберт Селадес.

    «Валенсия», набрав в 25 матчах 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 0

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