«Валенсия» предложила Пеллегрини пост главного тренера

«Валенсия» заинтересована в приглашениина пост главного тренера команды, сообщает La Cuarta.

По информации издания, представители испанского клуба вышли на связь с чилийским специалистом и сделали ему предложение.

Пеллегрини окончательного ответа пока не дал. Его смущает владелец «летучих мышей» Питер Лим.

«Валенсия» в начале сезона уволила с поста главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля. В данный момент наставником команды является Альберт Селадес.

«Валенсия», набрав в 25 матчах 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 0