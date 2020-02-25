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    Гарсия: Специального плана по сдерживанию Роналду у «Лиона» не будет

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    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Руди Гарсия
    Руди Гарсия

    «Сыграет "Ювентус" точно так, как под началом Сарри играли "Наполи" и "Эмполи". Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может. В то же время "Ювентус" настолько силен, что на его игру смена тренера не очень то и влияет.

    На прошлой недели все мы были уверены, что победят "Ливерпуль" и "ПСЖ"... Теперь наш черед воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с "Юве".

    Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто.

    Роналду — очень целеустремленный футболист. Здорово, что нам предстоит против него сыграть. Специального плана по его сдерживанию у нас не будет, потому что в этом случае еще потребуются подобные планы для Дибалы и Игуаина.

    Мы не будем играть по той же расстановке, что в прошлом матче [победа 2:0 над "Метцем"]. Та схема была обусловлена возвращением Лео Дюбуа и прибытием в команду Бруно Гимарайнша», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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