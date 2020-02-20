«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 2:0.

«Горожане» вышли вперед на 30-й минуте, когда Кевин де Брейне навесил с углового точно на голову Родриго Эрнандесу, который подрезал мяч под дальнюю штангу.

На 62-й минуте хозяева забили второй мяч. Бернарду Силва в штрафной откатил мяч под удар де Брейне, который мощным выстрелом от угла вратарской с небольшим рикошетом отправил его низом точно в цель.

АПЛ. 26-й тур «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:0 (1:0) Голы: 1:0 — 30 Родри Эрнандес, 2:0 — 62 де Брейне«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брейне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), ДиопПредупреждение: Масуаку (45)

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (54 очка), а «Вест Хэм» — 18-е (24 очка). 0