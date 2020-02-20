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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 2:0.

    «Горожане» вышли вперед на 30-й минуте, когда Кевин де Брейне навесил с углового точно на голову Родриго Эрнандесу, который подрезал мяч под дальнюю штангу.

    На 62-й минуте хозяева забили второй мяч. Бернарду Силва в штрафной откатил мяч под удар де Брейне, который мощным выстрелом от угла вратарской с небольшим рикошетом отправил его низом точно в цель.

    АПЛ. 26-й тур
    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 30 Родри Эрнандес, 2:0 — 62 де Брейне«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брейне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), ДиопПредупреждение: Масуаку (45)

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (54 очка), а «Вест Хэм» — 18-е (24 очка). 0

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