Тренер «Бенфики»: «Шахтер» наказал нас за обрезку в центре поля

«Нам не хватило еще одного забитого гола. На старте игры у команд были равные шансы. Никто не хотел рисковать, это было заметно.
"Шахтер" больше контролировал мяч. Когда счет стал 1:1, это нас устраивало. Мы завладели инициативой, но пропустили второй мяч.
На протяжении матча мы пытались делать то, что "Шахтер" не любит: играли широко, прессинговали, заставляли соперника защищаться.
Первый тайм прошел без моментов, "Бенфика" не нанесла ни одного удара. Наш первый пропущенный гол стал следствием обрезки в центре поля — "Шахтер" нас наказал за это.
Мы делали все возможное, чтобы не проиграть. Все решится во втором поединке», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0