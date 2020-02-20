ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Тренер «Бенфики»: «Шахтер» наказал нас за обрезку в центре поля

    Футбол Бенфика Португалия Шахтер Донецк Футбол Украины Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал выездное поражение в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером» (1:2).

    Бруну Лаже
    Бруну Лаже

    «Нам не хватило еще одного забитого гола. На старте игры у команд были равные шансы. Никто не хотел рисковать, это было заметно.

    "Шахтер" больше контролировал мяч. Когда счет стал 1:1, это нас устраивало. Мы завладели инициативой, но пропустили второй мяч.

    На протяжении матча мы пытались делать то, что "Шахтер" не любит: играли широко, прессинговали, заставляли соперника защищаться.

    Первый тайм прошел без моментов, "Бенфика" не нанесла ни одного удара. Наш первый пропущенный гол стал следствием обрезки в центре поля — "Шахтер" нас наказал за это.

    Мы делали все возможное, чтобы не проиграть. Все решится во втором поединке», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличенными
  • 19/02/2020 в 18:38
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Мальорка»
  • 1.84
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что «Арсенал» будет рассчитывать в Греции?
  • «Олимпиакос» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • На каких скоростях пройдет игра на «Бай-Арене»?
  • «Байер» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Как выступит «Рейнджерс» на «Айброкс»?
  • «Глазго Рейнджерс» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 20:46
    • «Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»
  • 20:37
    • Тадич, Зиеш и Бабел сыграют с первых минут
  • 20:22
    • «Брюгге» и «Ман Юнайтед» объявили стартовые составы
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 23:56
    • Каштру: «Шахтер» доминировал, держал мяч, создавал моменты
  • 23:52
    • Бартомеу: Брэйтуэйт — это игрок, который компенсирует потерю Дембеле
  • 23:40
    • Тренер «Бенфики»: «Шахтер» наказал нас за обрезку в центре поля
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» проиграл «МЮ», «МанСити» разобрался с «Вест Хэмом»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 00:230
  • 20:13
    • Эриксен, Санчес и Мартинес в старте на матч с «Лудогорцем»
  • 19:35
    • «Автомобилист» дома обыграл «Сибирь»
  • 19:19
    • Драчев назвал вероятный состав сборной России на мужскую эстафету в Антхольце
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Коламбус — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие