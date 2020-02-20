Тренер «Бенфики»: «Шахтер» наказал нас за обрезку в центре поля

Главный тренер «Бенфики»прокомментировал выездное поражение в матче 1/16 финала Лиги Европы с(1:2).

«Нам не хватило еще одного забитого гола. На старте игры у команд были равные шансы. Никто не хотел рисковать, это было заметно.

"Шахтер" больше контролировал мяч. Когда счет стал 1:1, это нас устраивало. Мы завладели инициативой, но пропустили второй мяч.

На протяжении матча мы пытались делать то, что "Шахтер" не любит: играли широко, прессинговали, заставляли соперника защищаться.

Первый тайм прошел без моментов, "Бенфика" не нанесла ни одного удара. Наш первый пропущенный гол стал следствием обрезки в центре поля — "Шахтер" нас наказал за это.

Мы делали все возможное, чтобы не проиграть. Все решится во втором поединке», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0