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    Гвардиола: Что бы ни произошло, останусь в «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил уход из клуба по собственной инициативе.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Мы остаемся профессионалами на поле. Мы говорили о том, что должны сделать до конца сезона. Должны показать свою лучшую игру.

    Еще ничего не закончилось. Клуб считает эту ситуацию несправедливой и будет подавать апелляцию. Мы остаемся оптимистичными и надеемся, что будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Если меня не уволят, то я на 100 процентов останусь здесь. Потому что я хочу остаться. Хочу остаться и помогать клубу сохранять нынешний уровень.

    Вторая лига? Почему я должен уходить? Я говорю, что люблю клуб и мне нравится тут работать, зачем уходить? Что бы ни произошло, останусь в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21. Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. 0

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