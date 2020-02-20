Гвардиола: Что бы ни произошло, останусь в «Ман Сити»

Главный тренерисключил уход из клуба по собственной инициативе.

«Мы остаемся профессионалами на поле. Мы говорили о том, что должны сделать до конца сезона. Должны показать свою лучшую игру.

Еще ничего не закончилось. Клуб считает эту ситуацию несправедливой и будет подавать апелляцию. Мы остаемся оптимистичными и надеемся, что будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Если меня не уволят, то я на 100 процентов останусь здесь. Потому что я хочу остаться. Хочу остаться и помогать клубу сохранять нынешний уровень.

Вторая лига? Почему я должен уходить? Я говорю, что люблю клуб и мне нравится тут работать, зачем уходить? Что бы ни произошло, останусь в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21. Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. 0