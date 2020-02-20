Ампаду: Победа над «Тоттенхэмом» показывает, что тяжелая работа окупается

Защитник «Лейпцига»поделился впечатлениями после победы надв 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Это важная победа на выезде. Голы на выезде имеют значение, не так ли? Так что выездной гол и игра "на ноль" нам помогут в ответном матче.

Как защитники мы в первую очередь ставим перед собой задачу не пропустить, потому что знаем: у нас есть хорошие нападающие, которые будут создавать шансы.

Для команды это очень хорошо. Конечно, это клише, что мы идем от матча к матчу, но приятно быть на таком уровне. Это показывает, что тяжелая работа окупается. Захватывающее время!

Я усердно работаю на тренировках каждый день, поэтому всегда готов, когда мне выпадает возможность выйти в "основе". Я не так много играл, как бы мне хотелось, но я просто стараюсь прогрессировать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0