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    «Тоттенхэм» — «Лейпциг»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    «Тоттенхэм» и «Лейпциг» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Гарри Уинкс
    Гарри Уинкс

    Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени. Главным судьей будет Джюнейт Чакыр из Турции.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэйвис, Жедсон Фернандеш, Уинкс, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Моура.

    Запасные: Гассанига, Фертонген, Ламела, Дайер, Ндомбеле, Скипп, Танганга.

    «Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Ампаду, Хальстенберг, Мукьеле, Забитцер, Лаймер, Анхелиньо, Нкунку, Шик, Вернер.

    Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Ольмо.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лейпцигу». Коэффициент на его победу — 2,65, тогда как на успех «Тоттенхэма» — 2,81. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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